De Graafschap meldt positief nieuws: coach Adrie Poldervaart verlaat ziekenhuis

Poldervaart verbleef sinds maandag 6 februari in het ziekenhuis. Daar werd het syndroom van Guillain Barré, een infectieziekte die op de spieren slaat, geconstateerd. In het ergste geval kunnen mensen verlamd raken.

,,Stap één was de diagnose stellen, dat is gebeurd”, meldt De Graafschap op haar website. ,,De aanname is dat het dieptepunt is bereikt. De klachten worden niet erger, waardoor er in het ziekenhuis weinig verder gedaan kon worden. Daarom is besloten dat Adrie naar huis kon.”