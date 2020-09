De Graafschap herstelt zich van 7-3 nederlaag, Seuntjens pijnvrij dankzij Franse mosterd

Mohamed Hamdaoui was na een uur in korte tijd twee keer trefzeker. In de 58ste minuut maakte hij de 1-0, zijn tweede doelpunt maakte hij vanaf de penaltystip. Hij bepaalde de eindstand daarmee op 2-0 voor de ploeg van coach Mike Snoei, die Ralf Seuntjens nog moest missen.



Seuntjens raakte tegen Jong AZ ogenschijnlijk zwaar geblesseerd, maar de captain was desondanks toch pijnvrij en zonder krukken aanwezig op de Vijverberg. ,,Ik heb er oude Franse mosterd opgedaan, de Bryan Linssen-techniek. Dat hielp, er zit nu geen vocht meer in. Ik zweer het je. Vraag maar aan de trainer, het is echt ongelooflijk”, zei hij voor de camera van FOX Sports.



Voor De Graafschap was het de derde overwinning in vier duels. NEC heeft al drie nederlagen moeten incasseren in vijf wedstrijden.