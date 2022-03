De Graafschap en trainer Reinier Robbemond per direct uit elkaar

Robbemond (50) was pas sinds afgelopen zomer trainer van de Superboeren. Hij was in Doetinchem de opvolger van Mike Snoei. Na een goede start in de competitie is De Graafschap in de afgelopen weken weggezakt. In de laatste twee duels verloor de club van concurrenten NAC Breda en Roda JC. Na vijf duels zonder zege staat de club negende.

Het ontslag van Robbemond komt niet uit de lucht vallen. Na de nederlaag tegen Roda JC was De Graafscha-voorzitter Martin Mos al niet te spreken over het spel van zijn club. Vandaag kwam de directie bij elkaar om over de positie van Robbemond te praten naar aanleiding van de tegenvallend resultaten de afgelopen weken. Uit dat overleg bleek dus dat Robbemonds positie onhoudbaar was.

,,Dit was een heel moeilijke beslissing en we zijn hierin zeker niet over één nacht ijs gegaan”, laat algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp weten. ,,Met de aanstelling van Reinier sloegen we afgelopen zomer een nieuwe weg in. Aanvankelijk merkten we ook de gewenste frisse wind, alleen in de voorbije maanden stokte de ontwikkeling. We hebben veel waardering voor de inzet, kennis en kunde van Reinier, alleen zijn we van mening dat hij niet langer meer de beste hoofdtrainer is voor De Graafschap.”

De Graafschap zegt op korte termijn op zoek te gaan naar een opvolger.