De Graafschap en NAC treffen elkaar in cruciale degradatiekraker

Bij De Graafschap zullen ze hun 700ste eredivisieduel met iets meer vertrouwen tegemoet zien dan NAC. Want hoewel er vorige week werd verloren bij Excelsior, hebben ze in Doetinchem nog altijd de 5-1 thuisoverwinning tegen Fortuna Sittard in het achterhoofd zitten. Al was dat ook pas de eerste winst sinds oktober. Wie in ieder geval in de basis zal starten bij de nummer 18, is Charlison Benschop. Over de huurling van Ingolstadt zei trainer Henk de Jong gisteren het volgende. ,,Dat Benschop gaat spelen, is duidelijk. Hij is een goede speler en we hebben hem niet voor de bank gehaald.”



Kijkend naar onderlinge ontmoetingen in het verleden zijn de clubs in ieder geval in balans. In eredivisieverband wonnen beide teams zes keer, vijfmaal eindigde het onbeslist. Wel moeten we een paar jaar terug in de tijd voor het laatste treffen in Doetinchem. Op 21 oktober van het jaar 2011 won de thuisploeg dankzij treffers van Ted van de Pavert, Jussi Kujala en Rydell Poepon met 3-1. Nog een leuk feitje: NAC is de enige club die dit eredivisieseizoen nog niet scoorde van buiten het strafschopgebied. De Graafschap kreeg dit seizoen juist al tien doelpunten tegen van buiten de 16, meer dan elke andere club. Misschien moeten de Bredanaars het eens van afstand proberen vanavond.