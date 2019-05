De Graafschap en de eredivisie blijft een slecht huwelijk

De Graafschap ging gisteravond met 2-0 onderuit in eigen huis tegen Sparta en daarmee is afdalen naar de Keuken Kampioen Divisie een feit. De teller staat inmiddels op negen degradaties, een record dat wordt gedeeld met Volendam. Een overzicht van negen degradaties.

1973/77

De Graafschap maakt haar debuut in de eredivisie en drukt direct een stempel op de competitie. In het eerste eredivisieseizoen op de Vijverberg weet het tegen de latere landskampioen Feyenoord een achterstand binnen twintig minuten (0-3) voor rust om te buigen naar een 4-3 voorsprong, waarna tenslotte een korfbaluitslag de eindstand bepaalt (5-7). In hetzelfde seizoen verslaat De Graafschap in eigen huis voor het eerst in de historie Ajax (1-0). Het eredivisiesprookje duurt vier seizoenen.

1981/82

Dankzij een 2-0 zege op FC Den Bosch in de play-offs om promotie/degradatie maakt De Graafschap weer haar rentree in de eredivisie. Onverwacht en eigenlijk te vroeg, want er zijn onvoldoende middelen voorhanden om het elftal adequaat te versterken. De Superboeren degraderen rechtstreeks. Het doelsaldo van -66 spreekt boekdelen.

1991/92

In het seizoen 1990/91 wordt de Graafschap onder trainer Simon Kistemaker ongeslagen kampioen van de eerste divisie. Een unicum in de clubhistorie. Een ernstige sleutelbeenblessure van topscorer Peter Hofstede in het begin van het seizoen betekent een aanslag op het scorende vermogen van het elftal. De ploeg eindigt als achttiende en weet directe degradatie niet af te wenden.

1995/2003

De langste onafgebroken periode in de eredivisie voor de Superboeren. In 1996/97 eindigt De Graafschap onder leiding van Fritz Korbach op de achtste plaats, de hoogste eindklassering in de geschiedenis van de club. In datzelfde seizoen weet De Graafschap een punt mee te nemen uit Amsterdam (1-1). Meest memorabele moment van de wedstrijd: spits Ali Ibrahim verrast met een hakbal achter zijn standbeen bijna Ajax-doelman Edwin van der Sar. De lat voorkomt dat De Graafschap op een 1-2 voorsprong komt. In de seizoenen erna lopen de resultaten gestaag af. Peter Bosz weet als hoofdtrainer Dee Graafschap niet te behoeden van rechtstreekse degradatie in 2003.

2004/05

Na één jaar afwezigheid promoveert De Graafschap in 2004 ondanks de zesde plaats in de eerste divisie op wonderlijke wijze opnieuw. In de nacompetitiewedstrijd tegen Excelsior scoort verdediger Michael van der Kruis in de extra tijd de winnende treffer (2-3), waardoor de ploeg uiteindelijk promoveert. Het seizoen in de eredivisie is niet succesvol. De Superboeren eindigen als zeventiende en redden het niet in de play-offs om promotie/degradatie.

2007/09

Onder leiding van Jan de Jonge wordt de ploeg, met Lasse Schöne in de gelederen, in 2007 kampioen van de eerste divisie. Twee seizoenen later wordt De Graafschap zeventiende en moet het in de finaleronde van de nacompetitie haar meerdere erkennen in RKC Waalwijk.

Volledig scherm Eén van de laatste keren dat Lasse Schöne juichte voor De Graafschap, tegen Helmond Sport in de nacompetitie. De spelmaker van de Doetinchemmers maakt snel daarna de overstap naar NEC (2008). © Theo Kock

2010/12

De Graafschap wordt na een jaar afwezigheid opnieuw kampioen in de eerste divisie en is weer twee seizoenen actief op het hoogste niveau. Het eerste seizoen weet het play-offs te ontlopen door als veertiende te eindigen, het seizoen erop wordt het zeventiende en strandt het in de halve finale van de nacompetitie tegen FC Den Bosch.

2015/16

Het seizoen 2015-2016 wordt ‘het langste seizoen’ uit de clubgeschiedenis en dat heeft te maken met de perikelen rond FC Twente, waardoor De Graafschap lange tijd tussen eredivisie en Jupiler League in zweeft. De club degradeert uiteindelijk toch. Geen hoogstaand seizoen, maar door Ajax in de laatste speelronde op 1-1 te houden, drukt het wel haar stempel op het eredivisieseizoen. Door het gelijkspel in de Vijverberg wordt PSV uiteindelijk landskampioen.

2018/19

In 2018 weten de Superboeren onder de Henk de Jong via de nacompetitie te promoveren. In een zinderende finale wordt Almere City verslagen. In de eredivisie weet De Graafschap rechtstreekse degradatie af te wenden en eindigt het zeventiende. Het houdt lang hoop op lijfsbehoud, want in de play-offs blijft het ongeslagen tot de laatste wedstrijd. Uiteindelijk blijkt Sparta te sterk en degradeert De Graafschap voor de negende keer in de clubgeschiedenis naar de eerste divisie.