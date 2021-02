De Graafschap boekt nipte zege op MVV bij rentree Platje, ook Go Ahead wint

Samenvatting Ten Hag: PSV kreeg in de eerste helft geen moment om adem te halen

10 februari Ajax-trainer Erik ten Hag was vooral tevreden over de sterke eerste helft van zijn ploeg. Tegen PSV kwamen de Amsterdammers binnen 24 minuten op een 2-0 voorsprong, uiteindelijk werd het bekerduel met 2-1 gewonnen. ,,Ze kregen in de eerste helft geen moment om adem te halen en kwamen niet in de buurt van onze goal’’, zei Ten Hag bij ESPN.