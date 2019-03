De Graafschap - ADO Den Haag

Fotoserie De Tilburgse feestvreug­de in beeld

1:10 Van de tribunes en het veld tot de kleedkamers en het centrum van Tilburg. Overal was het groot feest nadat Willem II zich voor het eerst in veertien jaar weer eens plaatste voor de finale van de KNVB-beker. De Tilburgse feestvreugde in beeld.