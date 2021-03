De dromen van Owen Wijndal: ‘Het liefst gaat dat deze zomer gebeuren’

Door Nik Kok en Maarten Wijffels



PSV blijft voor altijd de tegenstander waartegen Owen Wijndal als jongste AZ-speler ooit, geheel onverwachts debuteerde. En de 17-jarige ging daar toen mee om zoals hij zich vandaag ook aan de wereld presenteert op het trainingscomplex van AZ. Onverschrokken, leuk brutaal, met een lach en bovenal energiek.



,,Ik weet het nog precies. Ridgeciano Haps was die weken geblesseerd en Thomas Ouwejan verving hem. Maar net voor de sportmaaltijd legde Thomas nog een fitheidstest af. Dat was om 18.00 uur. En de wedstrijd was om 20.00 uur. Hij kon niet spelen. ‘Je gaat erop’, zei trainer John (Van den Brom, red.) toen. Ik dacht alleen maar: ha, wat leuk. Tuurlijk. Daarna ben ik iedereen als een gek gaan appen dat ik zou gaan spelen, want ja, dat is toch belangrijk. We verloren, dat wel. En mijn directe tegenstander Pereiro scoorde. Maar ik speelde best goed.”