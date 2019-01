De draak van De Vliert spuwt weer vuur

Vitesse en Excelsior openen eredivisie­jaar 2019

8:08 Vitesse en Excelsior openen in Arnhem het eredivisiejaar 2019 en luiden de tweede competitiehelft in. Vitesse klimt bij een zege naar de vierde plaats, de Rotterdammers kunnen bij een overwinning afstand nemen van de onderste regionen. Mis vanaf 19.00 uur niets in ons liveblog.