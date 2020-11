De ‘Comeback Boys’ van Feyenoord weigeren te verliezen onder Advocaat

Door Mikos Gouka



Zo vaak als Dick Advocaat al terugkwam op zijn besluit te stoppen als trainer, zo vaak komt Feyenoord dit seizoen terug na een achterstand. In negen competitieduels stonden de Rotterdammers liefst zes keer achter, tegen RKC en Emmen zelfs tweemaal in een wedstrijd.



Maar er zit iets onverzettelijks in de ploeg van Dick Advocaat, die zelf ook alleen maar fanatieker lijkt te worden na een achterstand. Al die keren verloor Feyenoord niet. De traditionele terugkeer gisteren van de Comeback Boys uit Rotterdam was er eentje die misschien nog wel meer indruk maakte dan in de voorgaande vijf duels waarin de ploeg een achterstand moest wegpoetsen. Eerst was er de rechtse directe die Zian Flemming uitdeelde na dertig seconden: 1-0. Vervolgens moest de ploeg na twaalf minuten al verder met tien. Orkun Kökçü raakte Roel Janssen en arbiter Dennis Higler stuurde hem zonder pardon het veld uit.