De Boer kiest voor Klaassen: ‘Ik haal mijn topscorer eruit’

Van de Beek maakte alle doelpunten van Oranje in de vier interlands onder bondscoach De Boer. Hij scoorde tegen Italië en Spanje. ,,Het was een heel moeilijke beslissing”, zei De Boer voor de camera van de NOS. ,,Maar Davy Klaassen is in heel goede vorm. We zullen veel in balbezit zijn. We hebben ook spelers die het huis bewaken. Zo’n speler is Klaassen, net zoals Marten de Roon.”