De blessures, schorsingen én verwachte opstellingen van alle eredivisieclubs op een rij

Sparta - FC Utrecht (vrijdag, 20.00 uur)

Vermoedelijke opstelling Sparta: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; De Guzman, Kitolano, Verschueren; Van Crooij, Lauritsen, Saito.

Afwezig: -

Bijzonderheden: Sparta hoopt concurrent FC Utrecht vanavond voor de eerste keer sinds 19 oktober 2008 te verslaan. Sindsdien wisten de Rotterdammers veertien keer niet te winnen van Utrecht. Coach Maurice Steijn beschikt over een volledig fitte selectie.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Sagnan, Van der Maarel; Jensen, Brouwers, Van de Streek; Booth, Douvikas, Boussaid.

Afwezig: Bozdogan, Viergever, Dost (allen geblesseerd), Toornstra (ziek)

Bijzonderheden: Ramon Hendriks behoort vanavond tegen Sparta voor het eerst tot de wedstrijdselectie van FC Utrecht. De van Feyenoord gehuurde verdediger is hersteld van een kruisbandblessure. Jens Toornstra, die vorige week tegen PSV ontbrak vanwege een schorsing, is ziek en reist niet mee naar Rotterdam-West. Can Bozdogan, een van de smaakmakers sinds de winterstop, is geblesseerd.

FC Groningen - Excelsior (zaterdag, 16.30 uur)

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Verrips; Van Gelderen, Blokzijl, Balker, Määttä; Suslov, Oratmangoen, Hove; Irandust, Pepi, Manu.

Afwezig: Valente, Bech Sørensen (arm), Musampa, Antman, Abraham.

Bijzonderheden: Jetro Willems werd deze week gecontracteerd en maakt deel uit van de wedstrijdselectie. Net als Laros Duarte die hersteld is van een blessure. Paulos Abraham is er juist nog langer uit dan gedacht. Hij keert hoogstens aan het einde van het seizoen weer terug.

Vermoedelijke opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, Seymor, Tjoe-A-On; Koopmeiners, Baas, Goudmijn; Azarkan, Agrafiotis, Lamprou.

Afwezig: Jacky Donkor (knie), Kik Pierie (spierblessure), Maxime Awoudja (spierblessure), Vicente Besuijen (hamstringblessure), Redouan El Yaakoubi (geschorst), Couhaib Driouech (geschorst), Yassin Ayoub (niet wedstrijdfit).

Bijzonderheden: Excelsior hoopt FC Groningen voor de tweede keer dit seizoen te verslaan, na de 1-0 zege in Rotterdam. Het zou de eerste keer sinds 1983/84 zijn dat Excslsior beide eredivisie-ontmoetingen met Groningen wint. In de punt van de aanval lijkt Nikolas Agrafiotis de kans te krijgen, omdat Reda Kharchouch en Mike van Duinen teleurstellen.

Heerenveen - RKC Waalwijk (zaterdag, 18.45 uur)

Vermoedelijke opstelling Heerenveen: Mous; Van Ewijk, Bruma, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Al Hajj, Olsson; Nunnely, Van Hooijdonk, Sahraoui.

Afwezig: Noppert (heup), Van Beek (achillespees).

Bijzonderheden: Het gaat de goede kant op met de blessure van Andries Noppert maar hij is nog niet fit genoeg om te starten. Met ook de bekerwedstrijd van woensdag tegen Feyenoord in het vooruitzicht waakt trainer Kees van Wonderen voor overbelasting. Zo kan Ossame Sahraoui starten maar geen negentig minuten volmaken.

Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Bel Hassani, Anita, Clement; Seuntjens, Kramer.

Afwezig: Biereth (geblesseerd).

Bijzonderheden: Michiel Kramer, Shawn Adewoye, Julian Lelieveld en Mats Seuntjens staan alle vier op scherp, bij een gele kaart zijn zij geschorst voor het duel met PSV (5 maart).

AZ - Cambuur (zaterdag, 20.00 uur)

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Karlsson.

Afwezig: Martins Indi (knie), Westerveld (knie), Beukema (knie), De Wit (voet), Vanheusden, Bazoer, Dekker.

Bijzonderheden: Dani de Wit heeft een terugslag gekregen in zijn herstelperiode. Hij is voorlopig niet beschikbaar. Milos Kerkez die nog een lichte blessure overhield aan de wedstrijd tegen Feyenoord is wel van de partij tegen Cambuur.

Vermoedelijke opstelling Cambuur: Ruiter; Schmidt, Bergsma, Smand, Van Wermeskerken; Van Kaam, Hoedemakers, Foor; Breij, Johnsen, Mahi.

Afwezig: Paulissen (geschorst), Gullit, Jacobs, Sambissa, Van der Meer. Twijfelgeval: Bangura.

Bijzonderheden: Alex Bangura is nog een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen AZ. Als hij niet speelt, wordt hij waarschijnlijk vervangen door Sai van Wermeskerken. Op het middenveld wordt de geschorste Mitchell Paulissen vervangen door Navarone Foor.

NEC - FC Volendam (zondag, 21.00 uur)

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Tannane, Proper; Tavsan, Dimata, Mattsson.

Afwezig: Roefs, De Wolf.

Bijzonderheden: NEC treedt tegen FC Volendam waarschijnlijk met twee wijzigingen aan in de opstelling ten opzichte van de wedstrijd tegen Excelsior (0-3 zege). Bart van Rooij is hersteld van een blessure en neemt de plek in van Calvin Verdonk op de rechtsbackpositie. Oussama Tannane keert terug van een schorsing en vervangt Jordy Bruijn op de nummer tien-positie.

Vermoedelijke opstelling FC Volendam: Stankovic; Plat, Mbuyamba, Flint, Mirani, Murkin; Van Mieghem, Eiting, Twigt, Antonucci; Oristanio.

Afwezig: Twijfelgeval: B. Ould-Chikh (ziek).

Bijzonderheden: FC Volendam lijkt weer over eerste keeper Filip Stankovic te kunnen beschikken. De Serviër miste de vorige wedstrijd door een blessure. De schorsing van Gaetano Oristanio is door het beroep dat is aangetekend, opgeschort waardoor hij ook tegen NEC kan spelen.

Fortuna Sittard - Feyenoord (zondag, 12.15 uur)

Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard: Pandur; Erdogan, Guth, Siovas, Vita; Bistrovic, Ferrati, Özyakup; Noslin, Yilmaz, Embalo.

Afwezig: Twijfelgevallen: Pinto, Cox.

Bijzonderheden: Fortuna Sittard-trainer Julio Velázquez ontbreekt morgenmiddag bij de Limburgers, wanneer zij het in eigen huis opnemen tegen koploper Feyenoord. De Spanjaard is geschorst vanwege zijn wangedrag tijdens het duel met RKC, waarin hij door scheidsrechter Bas Nijhuis naar de tribune werd gestuurd.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökcü; Paixão, Dilrosun, Idrissi; Giménez.

Afwezig: Szymanski, Timber, Bijlow. Twijfelgevallen: Jahanbakhsh, Trauner.

Bijzonderheden: Feyenoord is in de eredivisie bezig aan de langste ongeslagen reeks sinds er geen nederlaag werd geleden in de eerste 26 competitiewedstrijden onder Dick Advocaat (november 2019 - december 2020).

FC Emmen - Go Ahead Eagles (zondag, 14.30 uur)

Vermoedelijke opstelling FC Emmen: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Veldmate, Dirksen; Veendorp, Bernadou, El Messaoudi; Diemers, Zivkovic, Hoesen.

Afwezig: Te Wierik (geschorst), Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Mendes, Darfalou. Onzeker: Burnet.

Bijzonderheden: FC Emmen verloor slechts twee van de elf thuiswedstrijden. Alleen AZ en Fortuna waren te sterk.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Amofa, Fontán; Adekanye, Idzes, Rommens, Fernandes; Lidberg, Stokkers.

Afwezig: Oliver Edvardsen (hamstring), Bas Kuipers (elleboog). Twijfelgevallen: Enric Llansana, Willum Willumsson.

Bijzonderheden: Uitwedstrijden bij FC Emmen zijn voor Go Ahead Eagles vrijwel nooit een feestje. In totaal speelde de ploeg uit Deventer 24 keer in Emmen, het stapte slechts 2 keer als winnaar van het veld.

Vitesse - Ajax (zondag, 14.30 uur)

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Scherpen; Flamingo, Oroz, Isimat-Mirin, Wittek; Meulensteen, Tronstad; Manhoef, Van Ginkel, Kozlowski; Bero.

Afwezig: Davy Pröpper (knie), Carlens Arcus (geschorst).

Bijzonderheden: Vitesse-doelman Kjell Scherpen ondergaat zaterdag de ultieme test voor het duel met Ajax. De keeper kampt met een lichte enkelblessure. Coach Phillip Cocu hoopt dat de sluitpost fit genoeg is om te spelen in het GelreDome. De Arnhemse formatie moet ‘in alles top’ zijn om een resultaat te halen, stelt de trainer.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Álvarez, Timber, Wijndal; Berghuis, Taylor; Kudus, Klaassen, Bergwijn; Tadic.

Afwezig: Kaplan (knie).

Bijzonderheden: Dusan Tadic kan na Blaise N’Kufo, Dirk Kuyt en Klaas-Jan Huntelaar tegen Vitesse de vierde eredivisiespeler deze eeuw worden die bij 150 goals betrokken is voor één club. De Servische captain was sinds zijn komst in 2018 goed voor 73 goals en 76 assists in 149 eredivisieduels.

PSV - FC Twente (zondag, 16.45 uur)

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Simons, Veerman; Bakayoko, De Jong, Silva.

Afwezig: Sávio, Fofana, Hazard. Twijfelgevak: El Ghazi.

Bijzonderheden: PSV heeft na het tumultueuze slot tegen Sevilla wel iets om op voort te bouwen tegen FC Twente, dacht trainer Ruud van Nistelrooij vrijdag. Anwar El Ghazi kan misschien weer terugkeren bij de selectie en anders gebeurt dat volgende week donderdag, als PSV in het bekertoernooi ADO treft. De Eindhovenaren zien Ibrahim Sangaré na ziekte terugkeren.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Salah-Edinne, Zerrouki, Steijn; Černý, Van Wolfswinkel, Misidjan.

Afwezig: Michal Sadílek (bovenbeen), Daan Rots (blessure), Mathias Kjølø (kaak), Wout Brama (blessure).

Bijzonderheden: FC Twente moet het de komende weken stellen zonder Michal Sadilek. Een scan heeft uitgewezen dat de middenvelder schade heeft opgelopen in het bovenbeen. Het goede nieuws voor FC Twente is dat Ramiz Zerrouki en Robin Pröpper zondag tegen PSV wel weer beschikbaar zijn.

