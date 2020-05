De beste keepster van de wereld staat in Eindhoven

Door Tim Reedijk



Het meest opmerkelijke transfernieuws van gisteren kwam deze keer niet uit het mannenvoetbal. Nee, de overstap van keepster Sari van Veenendaal van Atlético Madrid naar PSV, de koploper van de onafgemaakte eredivisie, sprong pas echt in het oog.



Daarmee sluit de 30-jarige Nederlandse een buitenlands avontuur af dat haar langs Arsenal en Atlético Madrid leidde. In die periode groeide ze uit tot de beste keepster ter wereld (in 2019), voor een groot deel door het magnifieke wereldkampioenschap dat ze in Frankrijk keepte. Toch past haar clubcarrière, hoe groot de clubs ook zijn, niet echt bij dat predicaat. Zowel bij Arsenal als bij Atlético Madrid afgelopen seizoen was ze nooit voor een langere tijd zeker van een basisplaats.

Even leek dat Van Veenendaal in haar Arsenal-periode haar plek onder de lat bij Oranje te kosten, maar vlak voor het WK koos bondscoach Sarina Wiegman tóch voor de voormalige keepster van FC Utrecht en FC Twente. Een gouden greep, bleek later. Toen was al duidelijk dat Van Veenendaal voor een nieuwe uitdaging zou gaan en dus had ze na het WK de clubs voor het uitkiezen. Het werd Atlético, een keuze die sportief niet uitpakte zoals ze had gedacht.

De Oranje-captain is nog altijd in Madrid. De competitie is er dan wel afgebroken, over het lot van de Champions League voor vrouwen moet de UEFA nog beslissen. In de competitie stond Atlético negen punten achter op het tot kampioen uitgeroepen FC Barcelona van Lieke Martens en Stefanie van der Gragt.

Op een opvallend moment trekt Van Veenendaal de Madrileense deur achter zich dicht. Ze is pas 30, interesse genoeg moet er zijn geweest voor een keepster van haar statuur. Waar Oranje-internationals vooral de eredivisie verlaten voor buitenlandse topclubs, tekent nu één van de steunpilaren voor een jaar in de vaderlandse competitie. Feit is dat Van Veenendaal graag in Nederland is, waar haar vriendin ook verblijft. ,,Mijn basis is voetbal, mijn basis is niet mijn sociale leven. Het liefste ben ik in Nederland. Dat geeft me energie, maar het kóst ook veel energie. Het reizen en zo. Dat vind ik het állermoeilijkste. Je bent er niet op de momenten die je met elkaar wilt delen. Dat is op sommige momenten een groot offer. Maar alles voor het hogere doel’’, zei Van Veenendaal eerder in deze krant.

Nu ís ze terug, bij PSV dat volgend jaar voor het eerst Champions League speelt. ,,Ik ben blij om terug te keren naar Nederland’’, aldus Van Veenendaal. ,,Ik kom hier zeker niet spelen om een stapje terug te doen.’’