De bekerfinale PSV-Ajax in weetjes en cijfers: treedt Erik ten Hag in de voetsporen van Rinus Michels?

PSV en Ajax strijden vanavond in de Kuip in de 103de bekerfinale om de TOTO KNVB Beker. Een vooruitblik aan de hand van statistieken van databureau Gracenote.

• PSV en Ajax stonden 12 keer tegenover elkaar in de bekerfinale. Ajax trok 9 maal aan het langste eind, PSV 3 keer.

• Voor de 4de keer gaat de finale van de KNVB-beker tussen PSV en Ajax. Ajax won de vorige 3 edities.

• Ajax won zijn laatste 5 bekerduels met PSV. De laatste keer dat Ajax door PSV uitgeschakeld werd, was in de halve finales in het seizoen 1989/1990 (2-2, 4-2 na strafschoppen).

• In de eredivisie won Ajax dit seizoen beide ontmoetingen met PSV. In Amsterdam werd het 5-0 en in Eindhoven 1-2.



• PSV won 9 van zijn vorige 17 bekerfinales. Geen club verloor de eindstrijd zo vaak als PSV (8 keer).

• Ajax staat voor de 27ste keer in de finale. Ajax won de beker 20 keer, een record. Feyenoord en PSV volgen met respectievelijk 13 en 9 bekers.

• De laatste bekerwinst van PSV was in het seizoen 2011/2012, toen de club in de finale met 3-0 te sterk was voor Heracles.

• Ajax kan voor de 3de keer op rij de bekerfinale winnen. In 2019 won Ajax met 4-0 van Willem II en in 2021 won Ajax met 2-1 van Vitesse. In het seizoen 2019-2020 werd Ajax in de halve finales uitgeschakeld door FC Utrecht, maar de finale van dat seizoen werd nooit gespeeld.

Voor de vierde keer al dit seizoen treffen PSV en Ajax elkaar. Voor de Eindhovenaren is de bekerfinale normaliter de laatste kans op een aansprekende prijs onder Roger Schmidt. Wie verlost ploeg en trainer van het stigma dat ze nooit een grote wedstrijd winnen als het er écht om gaat?

• Er zijn 2 andere clubs die de KNVB Beker ook ooit 3 keer op rij wonnen. Het Haagse Quick won de beker met het tweede team in 1909 en 1910 en met het eerste team in 1911. PSV won de beker in 1988, 1989 en 1990.

• PSV plaatste zich dit seizoen voor de bekerfinale via zeges op Fortuna Sittard (2-0), Telstar (2-1), NAC Breda (4-0) en Go Ahead Eagles (1-2).

• Ajax heeft de finale van de beker bereikt zonder een doelpunt te incasseren. Ajax boekte zijn zeges op Barendrecht (9-0), Excelsior Maassluis (4-0), Vitesse (5-0) en AZ (0-2).

Volledig scherm Dusan Tadic en Erik ten Hag na de zege op Vitesse in de bekerfinale. © AP

• Sinds de intrede van het betaald voetbal heeft alleen Roda JC (1999/2000) de beker ooit gewonnen zonder tegentreffers.

• PSV won 6 van zijn 13 strafschoppenseries in de beker. PSV had 1 strafschoppenserie in de finale van de beker, tegen FC Twente in 2000/2001. Nadat beide clubs 3 penalty’s genomen hadden, leidde PSV met 3-1. Sander Boschker keerde echter 3 strafschoppen op rij en FC Twente, met aanvoerder Erik ten Hag, won de penaltyreeks met 4-3.

• Erik ten Hag staat als coach voor de 4de keer in de bekerfinale. Hij verloor in 2016 met FC Utrecht de finale van Feyenoord en won in 2019 en 2021 met Ajax.

• Sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954 wonnen alleen Guus Hiddink (4) en Rinus Michels (3) minimaal 3 keer de KNVB Beker als coach.