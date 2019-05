De bekerfinale als kroon op de Tilburgse metamorfose

Willem II bekroont in de Kuip de metamorfose die Tilburg de laatste jaren als voetbalstad heeft doorgemaakt. Zelden leefden de Tricolores zo in de harten van de fans. Speciale shirts voor de finale raakten in no-time uitverkocht. De nieuwe lijfspreuk is ‘we zijn voor niemand bang’. De adoratie voor oud-spits Fran Sol en zijn opvolger Alexander Isak kent geen grenzen. De 19-jarige Zweedse aanvaller had zijn bedenkingen toen hij door Borussia Dortmund voor de rest van het seizoen aan Willem II verhuurd werd. Op 28 februari werd tijdens een busrit van het hotel via het centrum naar het Willem II-stadion de laatste twijfel weggenomen. De Tilburgse club ging door een mensenzee en een decor van fakkels op weg naar die gedenkwaardige halve finale tegen AZ, die op de penaltystip beslist werd. Het leidde tot een veldinvasie.

Daarna is het alleen maar gekker geworden. Willem II staat met zijn supporters dit seizoen op de vierde plaats als het om het bezoeken van uitwedstrijden gaat. In eigen stadion zweept de Kingside de ploeg op. De ‘Café de Kok-uitvoering’ van Voor Niemand Bang is het nieuwe symbool van de passie van de stad voor de lokale voetbaltrots.



Dat de supporters van Willem II een factor van betekenis zijn geworden ondervond trainer Erwin van de Looi vorig seizoen. Die zag zich genoodzaakt om op te stappen nadat er een petitie tegen hem was ingediend. Sinds Adrie Koster hoofdtrainer is, speelt Willem II weer herkenbaar en aanvallend voetbal. Met een vleugje realisme, want de Tilburgse club kan zich ook op eigen helft verschansen om in de tegenaanval toe te slaan. Het leverde met Sol in de spits vooral zeges op karakter op. Maar sinds de winterstop winnen de Tilburgers geregeld op klasse.



Want de transformatie kwam er in de winter ook op het veld. De fans hielden het hart vast na de verkoop van Sol aan Dynamo Kiev. Maar de komst van de ‘VIP-aanval’ maakte Willem II alleen maar beter. Isak is de absolute vedette, maar ook Marios Vrousai en Vangelis Pavlidis kunnen er wat van.