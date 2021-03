De beelden van de montage van de boogconstructie op dak AFAS Stadion

Goed nieuws voor Jong Oranje: Botman is fit en gaat mee naar EK

22 maart Sven Botman gaat maandag met Jong Oranje mee naar Hongarije voor de groepsfase van het Europees kampioenschap. De verdediger viel zondag in de door Lille met 2-1 verloren thuiswedstrijd tegen Olympique Nîmes geblesseerd uit. Volgens zijn trainer Christophe Galtier had de verdediger van Jong Oranje last van spierpijn.