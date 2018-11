De backs zijn allang niet meer de gemankeerde voetballers

Oké, Benfica viel een beetje tegen woensdagavond, vergeleken met twee weken terug in Amsterdam.



Maar het was wel weer een feest om hun linksback te zien spelen. Alejandro ‘Alex’ Grimaldo bleef tegen Ajax maar opkomen en dribbelen en acties maken langs het lijntje. Hij was de man die in de passing het vaakst werd gezocht door zijn medespelers.



En tweede op dat Benfica-lijstje was de back op de andere flank, André Almeida. Het is op zich logisch, de grote rol van vleugelverdedigers in het tegenwoordige aanvalsspel. Iedereen bouwt de as van het veld potdicht. Maar kijk je in zo’n Champions League-week eens naar de statistieken, dan blijkt pas écht hoe hoog de backs anno 2018 in de pikorde van een elftal staan.