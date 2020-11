De Argentijn die wil vertrekken, maar toch gaat bijtekenen

Nicolás Tagliafico sprak meermaals zijn wens om te vertrekken uit bij Ajax. Waarom is dat niet gebeurd?

Nou, Tagliafico had zijn verlangen om zijn plafond in de zomer van 2020 op te zoeken nog niet uitgesproken, of de hele wereld werd platgelegd door het coronavirus. De uitbraak zorgde ervoor dat veel clubs – noodgedwongen – de hand op de knip hielden en dat sprak niet bepaald in het voordeel van de ambitieuze Argentijn.



Was er dan helemaal geen interesse? Zeker wel, zo had Tagliafico naar Bayer Leverkusen, de club van voormalig Ajax-trainer Peter Bosz, gekund. Dat zag de speler alleen niet zitten. En verder dook zijn naam vooral op op de schaduwlijstjes van Engelse clubs. Maar toen Chelsea de linkerverdediger bij Leicester City losweekte (Ben Chilwell, red.), haalde die club de Belg Timothy Castagne van Atalanta Bergamo als opvolger.



Zo werd gedurende de transferperiode in het kamp Tagliafico duidelijk dat de crisis een droomtransfer in de weg stond. Speler en zaakwaarnemer Ricardo Schlieper besloten niet te forceren en de zoektocht naar de juiste club naar 2021 te tillen, met de hoop dat er dan alsnog een grootmacht bereid is de knip te trekken voor de geroutineerde international.