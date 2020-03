De aanloop blijkt het leukst bij al die terugblikken: de details die zijn vergeten

Het fijne van troosttele­visie, of retrovoetbal in coronatijd, zit hem niet zozeer in de grote dingen. De uitslag kennen we al lang. De doelpunten hebben we al duizend keer gezien. Het juichen kunnen we wel dromen inmiddels.



Hoe dierbaar ook een wedstrijd in je herinnering, negentig minuten kijken is nogal taai als je exact weet wat er gaat gebeuren. De zindering, de urgentie ontbreekt volledig.



Tot de zweefkopbal van Robin van Persie kun je nog dik veertig minuten op je gemakje koffie ­halen, op je telefoon kijken, wegdommelen, de kinderen als de ­sodemieter naar hun kamer sturen, verveeld gele M&M’s eten en de ramen lappen. Die lange fases van vruchteloos middenveld­gehannes: een testbeeld is nog spannender.