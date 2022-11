Davy Klaassen maakt tegen Senegal ‘laatste’ WK-doelpunt ooit voor Oranje

Met zijn doelpunt voor het Nederlands elftal tegen Senegal na 98 minuten en 17 seconden, kroonde Davy Klaassen zich tot de een-na-laatste doelpuntenmaker in de reguliere speeltijd van een WK-duel. Een mooie mijlpaal voor de Ajax-middenvelder, al is het gezien de extreme lengtes van de blessuretijd in Qatar ook weer niet echt verrassend.

Met tien minuten tijdens de wedstrijd tussen Qatar en Ecuador tikte het qua blessuretijd al op de openingsdag van het WK behoorlijk aan. Maar maandag kwam daar met in totaal 34 minuten in twee wedstrijden (Engeland-Iran en Senegal-Nederland), gemiddeld 8,5 minuten per helft per wedstrijd, een karrenvracht aan minuten bij. Oké, bij Engeland tegen Iran lag keeper Alireza Beiranvand wel even op de grond, maar het aantal liep wel heel erg op.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast

En dus lag op dit WK direct op de loer dat een bijzonder record zou sneuvelen, namelijk dat van de speler die als laatste een doelpunt in de reguliere speeltijd op een WK-duel maakte. Dat record stond al sinds 1966. Tot dinsdagmiddag, toen Mehdi Taremi zich met zijn goal voor Iran tegen Engeland in twaalfde minuut van de blessuretijd van de tweede helft tot laatste doelpuntenmaker op een WK (in de reguliere speeltijd) kroonde.

Klaassen kwam later op de dag nog in de buurt van Taremi door in de 99ste minuut de 0-2 voor Nederland tegen Senegal binnen te schieten, maar staat met zijn doelpunt dus tweede op de lijst. Wel mag Klaassen zich nu de laatste doelpuntenmaker (in de reguliere speeltijd) voor Oranje op een WK ooit noemen.

