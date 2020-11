David Endt: Pelé en Cruijff magistraal, Diego magistraal-plus

Wie is de beste voetballer ooit: Pelé, Johan Cruijff, Diego Maradona of toch Lionel Messi? Het is een 'eeuwige' discussie, waarin iedere voetballiefhebber zo zijn voorkeur heeft. ,,Het is volkomen subjectief, maar voor mij is Diego de grootste die ik ooit heb gezien", zegt David Endt, voormalig teammanager bij Ajax en kenner van het Italiaans voetbal.

,,Ik heb Pelé zien spelen, Johan Cruijff heel vaak; zij waren magistraal. Maar Diego was magistraal-plus. Met zijn onberekenbaarheid, zijn wispelturige karakter en het grote toveren wat hij deed met een bal.”

De woensdag overleden Maradona beleefde zijn glorietijd tussen 1984 en 1991 in het lichtblauwe shirt van Napoli, de club die hij twee keer kampioen van Italië maakte. "Hij heeft niet alleen de club, maar heel de stad Napels in paradijselijke euforie gebracht", zegt Endt.

,,De dromen van de Napolitanen veranderden vaak in nachtmerries, maar Diego heeft ze destijds verwezenlijkt. Hij heeft ze het mooist mogelijke geschenk gegeven: status en waardering in heel Italië. Dat de op dat moment beste voetballer ter wereld, de hoofdrolspeler van het voetbaltoneel, iedere twee weken in Stadio San Paolo speelde, maakte Napels zó trots. Dat is nog steeds voelbaar en merkbaar als je door de stad loopt." Maradona wordt nu, zo'n dertig jaar later, nog steeds als een God aanbeden in Napels. In vele straten in de rauwe havenstad zie je muurschilderingen en foto's van de Argentijn.

Poll Wie was de beste voetballer aller tijden? Johan Cruijff

Pelé

Diego Maradona

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Franz Beckenbauer

Zinédine Zidane

Ronaldo Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie was de beste voetballer aller tijden? Johan Cruijff (43%)

Pelé (11%)

Diego Maradona (23%)

Lionel Messi (16%)

Cristiano Ronaldo (5%)

Franz Beckenbauer (1%)

Zinédine Zidane (1%)

Ronaldo (1%)

Endt ontmoette Maradona in 2005 op het Amsterdam Tournament, waar Boca Juniors destijds aan meedeed. 'Pluisje', oud-speler van Boca, was toen net aangesteld als vicevoorzitter van de Argentijnse club. ,,Een bizarre ontmoeting", zegt Endt, toen de teammanager van Ajax. ,,Ik zat in mijn kantoortje in de ArenA toen de portier belde. Hij vertelde dat er een paar Argentijnen aan de balie stonden die naar binnen wilden. Uit nieuwsgierigheid ben ik toch maar naar voren gelopen, de gang door. Aan de balie zag ik plotseling Diego staan, met twee bodyguards naast zich. Ik heb hem meegenomen naar mijn kantoor en we hebben gedurende drie kwartier een hartstochtelijk gesprek gehad over alle grote en kleine facetten van de voetballerij. Het voelde als een soort broederschap."

Volledig scherm David Endt.

Maradona wist met wie hij te maken had. ,,Ja, ik durf het bijna niet te zeggen", aldus Endt. ,,Hij zei: jij bent David, dé David. Diego had blijkbaar altijd contacten met alle Argentijnse voetballers van over de hele wereld. De Argentijnen bij Ajax hadden het over mij gehad."

Maradona bekeek de vriendschappelijke wedstrijd tussen Boca Juniors en Ajax vanaf de bank, vlak naast de hoofdtrainer van 'zijn' club. Hij maakte wegwerpgebaren bij mislukte acties van Argentijnen en veerde op bij doelkansen. De voetballegende verscheen voortdurend in beeld op de grote schermen in de ArenA en zwaaide dan vrolijk naar het Amsterdamse publiek.