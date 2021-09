Daverende verrassing: Mario Götze blijft langer bij PSV

Louis van Gaal bondscoach? Dan debuteren er Feyenoor­ders in Oranje

5 september In Oslo prees hij woensdagavond Justin Bijlow na zijn Oranje-debuut. In Eindhoven maakte Tyrell Malacia zaterdagavond hetzelfde mee. En in de slotfase van Nederland - Montenegro stonden er met Bijlow, Malacia en invaller Guus Til zelfs drie Feyenoorders tegelijkertijd in het team. De ‘Ajacied’ Louis van Gaal heeft bij het Nederlands elftal altijd oog voor Feyenoorders.