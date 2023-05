Danilo en Paixão onafscheidelijk van elkaar: ‘Ik heb er een broer bij gekregen én een titel met Feyenoord’

Frimpong bedankt voor EK met Jong Oranje; Brobbey, Dallinga, Hartman en Graven­berch wel mee naar Georgië

De selectie van Jong Oranje voor het EK van deze zomer in Roemenië en Georgië is bekend. Brian Brobbey (spits van Ajax) en Bart Verbruggen (doelman van Anderlecht) zaten niet bij de voorlopige selectie van Jong Oranje, maar komen over van het grote Oranje waar ze niet in de definitieve selectie zaten voor de Final Four van de Nations League.