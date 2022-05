Daniëlle van de Donk op tijd hersteld van zware blessure voor Champions League-finale

Voetbalpod­cast | ‘Overmars en Van Bommel is nu al een mooi verhaal’

De crisis in Almelo. Van Bronckhorst loopt Europa League mis. Slot vs Mourinho. Nieuw duo in België: Van Bommel en Overmars. En de play-offs om Europees voetbal. Het komt allemaal aan bod in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt deze onderwerpen met Sjoerd Mossou.

19 mei