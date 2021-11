Dallinga schiet Excelsior naar koppositie, spektakel bij Jong Ajax - FC Volendam

Oranje onder 19 vanwege corona maar met tien man tegen Israël

Bij Oranje onder 19, dat vandaag in Israël een EK-kwalificatiewedstrijd speelde, is er een corona-uitbraak. Daardoor had de ploeg maar elf spelers tot zijn beschikking. Ook bondscoach Bert Konterman en een ander staflid zijn door het coronavirus getroffen. Hij moet in Israël in quarantaine.

16 november