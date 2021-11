Dallinga helpt Excelsior met vier goals langs Telstar

Interview Johan Derksen: ‘Voordat ik het wist, leidde ik ook een leven van hoeren, snoeren en zuipen’

Johan Derksen (72) groeide in Deventer, waar hij in de jaren 60 in het voetbalinternaat van Go Ahead zat, niet alleen als voetballer. De oud-verdediger, inmiddels gevreesd voetbalanalyticus, genoot nabij De Adelaarshorst ook van het leven. ,,Het bestuur van Go Ahead had nooit een oude dame moeten opzadelen met elf jonge knullen, vol testosteron. Dan weet je wat er gebeurt.”

9:24