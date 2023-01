Daley Blind: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het persoonlijk was bij Alfred Schreuder’

Regenval teistert Keuken Kampioen Divisie: duel in Eindhoven afgelast

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen Jong PSV en VVV-Venlo gaat maandagavond niet door. Vanwege de vele regenval in de afgelopen dagen is het veld van sportcomplex De Herdgang in Eindhoven, waar Jong PSV de thuiswedstrijden afwerkt, onbespeelbaar geworden.

16 januari