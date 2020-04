Dagvaardingen Cambuur en De Graafschap de deur uit: ‘Kort geding binnen twee weken’

Inzet van het kort geding is allereerst de vernietiging van het huidige besluit om geen promotie en degradatie toe te passen in de afgebroken competitie. ,,We willen via de rechter gedaan krijgen dat de KNVB een besluit neemt waarbij Cambuur en De Graafschap wel promoveren", zegt Segaar. Een eredivisie met twintig clubs is dan het logische gevolg.