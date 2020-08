‘Dag voorafgaand aan wedstrijd testen is te krap’

Door Dennis van Bergen



Het was een apart beeld, dinsdag, op de parkeerplaats van Sportpark Schoonenberg in Velsen-Zuid. Een voor een voor zochten spelers en trainers van Sparta daar een plaatsje voorafgaand aan het oefenduel met Telstar, ieder in zijn eigen auto. Zelfs een gezamenlijke busreis is blijkbaar niet verstandig. Want: te corona-gevoelig. ,,En nu het reproductiegetal in Nederland boven de 1 ligt, zal dit voorlopig wel een thema blijven”, verwacht clubarts Simon Knops van de Rotterdamse club.

Vanwege de risico’s van een busreis zette Sparta zaterdags nog een streep door de oefenwedstrijd tegen RC Lens. Want: 3,5 uur met 22 voetballers opeengepakt naar Noord-Frankrijk reizen zou een te groot risico zijn. Juist omdat de vrijdag ervoor twee Sparta-medewerkers positief testten op het coronavirus. Wrang detail: aanvullende tests leidden tot een andere interpretatie ervan. Anders gezegd: de wedstrijd in Frankrijk (die Sparta 20.000 euro had opgebracht) had in dat geval gewoon door kunnen gaan. Wat zegt dit over de manier van testen bij clubs?

Quote De les die wij als clubartsen leren is dat testen beter twee dagen voor een wedstrijd kan. Dan hou je de optie om, wanneer iemand positief test, een dag later nog een tweede test te doen. Simon Knops , Clubarts Sparta

,,Dat 24 uur testen voor een wedstrijd, zoals de KNVB in de protocollen stelt, te krap is”, zegt Knops, die regelmatig overleg heeft met collega-clubartsen. ,,Als een persoon virusdeeltjes in zijn lichaam heeft, wil dat immers niet per se zeggen dat hij ook daadwerkelijk corona heeft. Dat een test in eerste instantie iets anders zegt, kan meerdere redenen hebben. Dat de betreffende persoon al ziek is geweest bijvoorbeeld. Of dat diegene besmet is geweest zonder het ooit gemerkt te hebben. Dat maakt preventief testen gecompliceerd. In die zin is het goed dat we hier nu in de voorbereiding tegenaan lopen. De les die wij als clubartsen leren is dat testen beter twee dagen voor een wedstrijd kan. Dan hou je de optie om, wanneer iemand positief test, een dag later nog een tweede test te doen.”

Telstar-trainer Andries Jonker onderkent het probleem van 24 uur voor een duel testen. Onlangs moest zijn ploeg een oefenwedstrijd tegen FC Emmen spelen. Pas vijf minuten voor de aftrap wist hij toen dat het duel door kon gaan, omdat toen pas de uitslagen van de test bekend waren. Jonker zegt: ,,Ook omdat de uitslagen van zo’n test vaak lang op zich laten wachten, is een etmaal voor een wedstrijd testen gewoon te kort dag.”

De insteek van preventief testen is dat competitiewedstrijden doorgaan. De vraag is echter hoe dit in de praktijk gaat. Als Sparta nu een busreis naar Noord-Frankrijk cancelt vanwege twee (aanvankelijk) positieve corona-gevallen, hoe moet dat dan in de competitie wanneer verre reizen naar Groningen of Sittard wachten? Knops: ,,Wel of niet de bus instappen is niet louter een medische overweging. Als clubartsen zijn we in de basis slechts adviserend. Maar wat voor Lens geldt, geldt ook voor Groningen: idealiter stap je dan niet met 22 man een bus in. Dat zijn allemaal vragen waar we voor komen te staan.”

Quote Zo lang die tweede golf uitblijft, geloof ik erin dat we de competitie uit kunnen spelen. Simon Knops

Om nog maar te zwijgen over de financiële vragen. Hoewel dankzij inmenging van de KNVB een grote hoeveelheid tests tegen korting is ingekocht, betaalt Sparta per collectieve en tenminste wekelijkse coronatest toch nog tussen de 1500 en 2000 euro. Telstar heeft dit seizoen een bedrag van 12.000 euro begroot voor de coronatesten, maar vreest zeker drie keer zoveel kwijt te zijn. Het duidt impliciet de zorgen van clubs, die feitelijk puur afhankelijk zijn van de grillen van moeder natuur.

,,Zo lang die tweede golf uitblijft, geloof ik erin dat we de competitie uit kunnen spelen”, besluit Sparta-arts Simon Knops. ,,Komt die tweede golf er wél, met alle door de overheid opgelegde beperkingen van dien, dan wordt het weer een heel ander verhaal. Het is echt koffiedik kijken.”