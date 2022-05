Cyriel Dessers: ‘Zelfs als de bal niet in de buurt is komen ze met ellebogen, krabben en trekken ze’

Met videoHij werd topscorer van de eerste editie van de Conference League, maar in de verloren finale tegen AS Roma ( 1-0 ) kon Cyriel Dessers het verschil niet maken voor Feyenoord. Elke keer als hij iets wilde, stuitte hij op de drie Italianen achterin. ,,Zij zijn meedogenloos.”

,,Negentien wedstrijden doen we bijna alles goed. Dan maak je in de finale één foutje en wordt dat gelijk afgestraft. Dat doet heel veel pijn", likte Dessers zijn wonden voor de microfoon van Veronica. Ook de Belgisch-Nigeriaanse spits zelf had het lastig in Tirana, waar hij telkens met het defensieve blok van de Romeinen te maken kreeg.

,,Ik stond vaak tegen drie verdedigers. Als er dan rechte ballen komen zijn ze zo sterk en we hebben de ruimte die erachter lag net niet genoeg kunnen gebruiken. We werden nog een paar keer gevaarlijk, maar het was lastig, ook persoonlijk. Zij waren goed voorbereid en ze haalden goed de ruimte eruit.”

,,Zij zijn meedogenloos. Zelfs als de bal niet in de buurt is komen ze met ellebogen, krabben en trekken ze. Alles is geoorloofd. Maar ik moet ook onze eigen verdedigers complimenteren, op één momentje na hebben zij het perfect gedaan. We kunnen onszelf weinig verwijten", sprak de aanvaller die dit Conference League-seizoen tien keer tot scoren kwam, vaker dan wie dan ook, maar er zo graag in Tirana nog één extra had gemaakt.

Volledig scherm Cyriel Dessers. © Pim Ras Fotografie