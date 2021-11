Cyriel Dessers wéér de held in blessuretijd: Feyenoord wint intense strijd van AZ

Feyenoord had wederom Cyriel Dessers nodig om te winnen. De Belg schoof, alweer in blessuretijd, de winnende treffer tegen AZ binnen en werd wederom de goudhaan in Rotterdam. Het was zijn vierde goal van het seizoen, allemaal gemaakt in de 92ste minuut.

Arne Slot had dolgraag van AZ, dat hem vorig seizoen zo genadeloos op straat zette omdat hij met Feyenoord in onderhandeling was gegaan, willen winnen. Feyenoord liet de kansen in deel één liggen, ook al omdat keeper Peter Vindahl Jensen in grote vorm stak. Na rust was het aan zijn Rotterdamse collega Justin Bijlow om zijn ploeg te redden. De doelman van Oranje verrichte schitterende reddingen bij pogingen van Tijjani Reijnders en Jesper Karlsson. Maar in de blessuretijd was daar toch weer Dessers. De Belg zorgde wederom voor de volle winst.

Volledig scherm Cyriel Dessers scoort de 1-0 in blessuretijd. © Pro Shots / Mischa Keemink

Feyenoord schoot in de eigen Kuip, opgezweept door het Legioen, als een komeet uit de startblokken. De Rotterdammers wilden AZ bij de keel grijpen en niet meer loslaten. Die aanpak leverde ook volop kansen op, maar de bezoekers bleven met kunst- en vliegwerk op de been. Eerst verspeelde Jordy Clasie de bal aan Bryan Linssen. De kleine spits mocht alleen op keeper Peter Vindahl Jensen af, maar de doelman kwam als winnaar uit de strijd. Niet veel later zag Luis Sinisterra een prima individuele actie eindigen met een schot tegen de paal naast Vindahl Jensen. En een strakke voorzet van Guus Til werd door Jens Toornstra ingeschoten, maar op de lijn was Bruno Martins Indi namens AZ attent. De voormalig speler van Feyenoord werkte de bal op tijd weg, zoals een omhaal van Sinisterra ook onschadelijk werd gemaakt.

AZ werd eenmaal gevaarlijk. Dani de Wit kreeg een prima schietkans, maar doelman Justin Bijlow was op zijn post. De keeper van Feyenoord was even later zichtbaar boos en liet dat merken aan het kamp van AZ. De aanhang van de Rotterdammers gooide van achter het doel van Vindahl Jensen voorwerpen op het veld. Owen Wijndal, de aanvoerder van AZ, besloot terug te gooien en arbiter Allard Lindhout besloot het aangescherpte protocol van de KNVB te volgen en de spelers even naar de zijkant te dirigeren. Stadionspeaker Peter Houtman deed een klemmend beroep op de aanhang van Feyenoord om niets meer op het veld te gooien en Wijndal kon de rest van het duel rekenen op een striemend fluitconcert.

Volledig scherm Scheidsrechter Allard Lindhout staakt het duel tijdelijk wegens het gooien van voorwerpen. © Pro Shots / Mischa Keemink

Trainer Arne Slot moet na de rust hebben gehoopt dat de kracht bij zijn ploeg niet snel zouden wegvloeien. Na de wedstrijd in Duitsland tegen Union Berlin op een door zware regenval loodzwaar veld was het te verwachten dat het gaspedaal niet zomaar tot de laatste seconde zou kunnen worden ingedrukt.



AZ speelde uiteraard ook op donderdagavond en ook de formatie van trainer Pascal Jansen zou dat ongetwijfeld in de benen gaan voelen. Na de pauze bleef Feyenoord jagen op de openingstreffer, maar de krachten van de Rotterdammers namen zichtbaar af. Echte kansen bleven dan ook uit en AZ voelde dat er meer in zou kunnen zitten. Na een prima actie van Jesper Karlsson kreeg AZ de grote kans op de 0-1. Invaller Tijani Reijnders schoot voluit in maar Bijlow redde schitterend met zijn rechterhand. Vervolgens kopte Gernot Trauner een inzet van Vangelis Pavlidis weg. En Feyenoord had nog een keer de gigantische reactiesnelheid van de keeper nodig om overeind te blijven. Karlsson mocht aanleggen maar Bijlow reageerde wederom katachtig snel en voorkwam op die manier andermaal een Alkmaarse voorsprong in de Kuip.

Volledig scherm Een duel bij Feyenoord - AZ. © ANP

Een slotoffensief, met supersub Cyriel Dessers, leverde nog vuurwerk op van Feyenoord. De Belg leek de bal nog binnen te kunnen lopen, maar kreeg geen controle over de situatie en Vindahl Jensen raapte simpel op. In de counter has Karlsson de winnende weer op zijn slof, maar de Zweed schoot naast.



Het leek bij 0-0 te blijven, tot Dessers wederom in stelling werd gebracht. De Belg maakte de winnende tegen Sparta, de winnende tegen Union Berlin en de winnende tegen AZ en bezorgde Feyenoord een topweek.

Volledig scherm Alireza Jahanbakhsh (l) feliciteert Cyriel Dessers met zijn goal. © Pro Shots / Mischa Keemink Volledig scherm Cyriel Dessers. © Pro Shots / Mischa Keemink

