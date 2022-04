Cyriel Dessers is opnieuw goud waard en loodst Feyenoord naar halve finales Conference League

met videoDe held bij het veroveren van de UEFA Cup in 2002 was Pierre van Hooijdonk. Twintig jaar later is Cyriel Dessers meer en meer op weg om die rol te vervullen bij Feyenoord op jacht naar de Conference League.

De ruim vier miljoen die Feyenoord moet neerleggen om Cyriel Dessers over te kunnen nemen van Racing Genk, heeft de club (nog) niet. Maar de Belg is hoogstpersoonlijk bezig om de benodigde miljoenen, uitgekeerd door de UEFA in de vorm van wedstrijdpremies, bij elkaar te sprokkelen. Zijn twee treffers in Praag, nummer zeven én acht van de huurling in de Conference League, loodsten Feyenoord naar de halve finale waar op donderdagavond 28 april het Franse Olympique Marseille in de Kuip wacht als laatste horde naar de finale half mei in Tirana.



Jindřich Trpišovský en Arne Slot waren het in de aanloop nog zo met elkaar eens geweest. De trainers van Slavia Praag en Feyenoord oordeelden dat hun spelers tijdens de heenwedstrijd in de Kuip (3-3) wel erg vrijgevig waren geweest in de eerste kwartfinale van de Conference League. Dat moest, om de weg naar de halve finale vrij te kunnen maken, in het Sinobo Stadion toch echt anders.

Droomstart zonder vervolg

Trpišovský was de eerste die zich realiseerde dat zijn waarschuwende woorden niet op waarden waren geschat. Twee Tsjechen tastten bij een simpele inworp van Tyrell Malacia helemaal mis waardoor Dessers opeens een vrije doortocht krijgen richting keeper Ales Mandous had. De Belg schoof zijn kans binnen en liet het uitvak met zo’n duizend aanhangers dansen van vreugde.



Maar het feestgevoel was toen nog van korte duur. Ook Slot zag dat Feyenoord er wederom in slaagde om even voor Sinterklaas te spelen. Orkun Kökçü speelde de bal een paar meter naar achteren in de veronderstelling dat ploeggenoot Marcos Senesi daar zou lopen, maar de Argentijn had zijn plek in de as nog niet ingenomen. De fout van de Turkse international werd meteen afgestraft door Ibrahim Traoré die zich simpel ontdeed van keeper Ofir Marciano en de 1-1 binnen schoof.

De laconieke manier waarop Feyenoord de gelijkmaker incasseerde, in een wedstrijd die een moordend tempo werd afgewerkt, moet aanvankelijk als peperduur hebben aangevoeld. Slavia Praag was in de eerste helft weliswaar de bovenliggende partij, veel Tsjechische kansen leverde dat overwicht niet op. Alleen aanvoerder Peter Olayinka verscheen nog een keer dreigend voor Marciano, dit keer nadat Lutsharel Geertruida met een balletje terug slordig was geweest. Feyenoord kwam met de schrik vrij, maar datzelfde gevoel zochten de spelers van Slavia halverwege het kleedlokaal op. In de slotfase van de tweede helft miste eerst Dessers bij één op één situatie op keeper Mandous en vervolgens leverde Reiss Nelson in kansrijke positie een slappe inzet af die ook nog eens naast het doel van Slavia belandde.



Maar in het sfeervolle Sinobo Stadion werd het wederom een Rotterdams avondje. De 265 dagen Conference League sinds 23 juli voerden de club bijna in polonaise langs Pristina, Luzern, Borås, Haifa, Berlijn, Praag, Belgrado en wederom de Tsjechische hoofdstad. Een nieuw presentje van de tegenstander werd gretig uitgepakt. Keeper Mandous, die in Rotterdam nog op de bank zat en zag dat zijn collega Ondrej Kolar daar een avondje schutterde, was dit keer namens de Tsjechen de gulheid zelve. Mandous wilde een verdediger aanspelen maar raakte de bal verkeerd. Dessers was er uiteraard als de kippen bij om vastberaden genadeloos toe te slaan.

Luis Sinisterra zorgde even later voor de 1-3 en dat was de nekslag voor de Tsjechen, die uiteindelijk met tien man eindigden na een rode kaart van Taras Kacharaba, die de doorgebroken Kökçü neerhaalde. Feyenoord koesterde de marge en vierde groot feest. En Dessers liet zich na afloop voor de zoveelste keer toejuichen door de uitzinnige Feyenoord-aanhang.

Marseille volgende horde

Feyenoord speelt in de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille. De nummer 2 van Frankrijk versloeg PAOK in Griekenland met 1-0, wat na de eerdere 2-1-overwinning in eigen stadion genoeg was om door te gaan. De Fransman Dimitri Payet maakte in de wedstrijd, die onder leiding stond van scheidsrechter Danny Makkelie, na ruim een half uur het enige doelpunt.

Bekijk hieronder alle doelpunten.

