Curieuze beelden: Oranje-afvaller El Ghazi krijgt ‘slechtnieuws-appje’ van De Boer tijdens tv-opname

Promotie Barreto (36) profileert zich als ‘oudste broer’ van jonge NEC-selectie: ‘Blij dat ik ben teruggeko­men’

25 mei NEC keert komend seizoen terug in de eredivisie. Dat doet het mede omdat middenvelder Edgar Barreto de jonge ploeg dit seizoen bij de hand heeft genomen. De 36-jarige Paraguayaan genoot van zijn terugkeer in Nijmegen. En hij is nog niet klaar.