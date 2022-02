Culttrainer Pieter ‘The Champ’ de Jongh wordt bondscoach van Somalië

Pieter de Jongh (51) voegt weer een opmerkelijk hoofdstuk aan zijn trainerscarrière in ‘vreemde oorden’ toe. De in Mozambique woonachtige 51-jarige trainer wordt voor één jaar bondscoach van Somalië.

Eerder was De Jongh als trainer-coach en ‘td’ in Moldavië, Hongarije, Kenia, Mongolië, Ruwanda, Swaziland en Zimbabwe werkzaam. In dat laatste land had hij succes bij de clubteams van Highlanders FC en FC Platinum. Dit leidde tot zijn bijnaam ‘The Champ’.

Een filmpje van interview na een wedstrijd van FC Platinum in Zimbabwe maakte van hem een soort van bekende Nederlander, omdat hij in steenkolenengels zijn analyse deed. Met zinnen als ‘Was zelfs possible een hijgere score’ en ‘This is the first cup for Platinum en d’r komme d’r nog more’ liet hij het filmpje viral gaan.

Nieuwe verhalen

,,Het heeft echt heel mijn leven veranderd”, liet De Jongh onlangs in een interview met deze site weten. ,,Ik geloof dat het filmpje in verschillende vormen inmiddels 900 miljoen keer bekeken is. Instagram ontplofte ook met 250.000 views per week. Het is ongelooflijk wat er daarna - van reisprogramma tot documentaire en van ‘real-life soap’ tot een boek - allemaal op mij af is gekomen.’’

Met zijn benoeming tot bondscoach van Somalië zal De Jongh, die in de regio bij FC Dordrecht en Heerjansdam werkzaam was, zijn ‘oeuvre’ ongetwijfeld weer met nieuwe verhalen kunnen opsieren. Het land staat 194ste op de wereldranglijst, slechts zestien landen staan nog lager op die ranking.

