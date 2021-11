Cruyff Court in Monster vernoemd naar Sarina Wiegman

Het beeld dat Ajax PSV al op de rug heeft liggen is voorbarig

Na de 5-0 in de Johan Cruijff Arena leek PSV al dood en begraven in de titelstrijd. Maar als je kijkt naar wat ze in Eindhoven al achter de rug hebben en naar het programma richting winterstop, dan ligt de strijd met Ajax toch ‘gewoon’ open.

1 november