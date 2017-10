Cruciale Klassieker voor aansluiting bij koploper PSV

Feyenoord en Ajax treffen elkaar vanmiddag in De Kuip voor de eerste Klassieker van dit seizoen. Beide clubs moeten winnen om in het spoor te blijven van koploper PSV, die vijf punten meer heeft en het programma van zondag om 12.30 uur opent tegen Heracles Almelo. Twee uur later begint de krachtmeting tussen Feyenoord en Ajax in Rotterdam.



De thuisclub heeft grote defensieve problemen. Trainer Giovanni van Bronckhorst mist met Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden, Renato Tapia en Sven van Beek liefst vier verdedigers. Hij heeft alleen Jeremiah St. Juste nog als centrumverdediger over in zijn selectie. Feyenoord pakte slechts vier punten uit de laatste vier competitieduels. De landskampioen verloor van PSV en NAC Breda, moest thuis tegen PEC Zwolle genoegen nemen met 0-0 en won alleen bij AZ.



Ajax won de laatste twee competitiewedstrijden tegen sc Heerenveen en Sparta Rotterdam allebei met 4-0. Vorig seizoen eindigde de Klassieker in De Kuip in 1-1. Kasper Dolberg zette Ajax kort na rust op voorsprong, Dirk Kuijt tekende in de slotfase voor de gelijkmaker.