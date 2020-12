Cruciaal duel in Rijeka: ‘Iedereen heeft nu een mening over AZ, ons antwoord ligt op het veld’

Door Nik Kok



Alleen al voor het geld is de wedstrijd van vanavond tegen HNK ­Rijeka van groot belang voor AZ, dat net als elke andere club wel wat extra’s kan gebruiken in bittere coronatijden. In Alkmaar zijn ze bovendien het stadion aan het verbouwen, dus die 570.000 voor een zege is erg welkom en het miljoen voor de groepswinst (of de helft daarvan voor plaats 2) nog meer. In totaal kan AZ meer dan 8 miljoen euro overhouden aan het Europa League-avontuur tot nu toe. Mits het dus vanavond in Kroatië wint.