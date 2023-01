Crisis nog niet bezworen bij PSV: ‘Het is logisch dat je onzeker wordt, dat is menselijk’

,,Kijk, je moet na het duel bij FC Emmen gewoon reageren. Dan moet je hier winnen", benadrukte De Jong bij ESPN. ,,Wij krijgen vaak genoeg kansen, maar scoren niet. De tegenstander maakt dan wél de eerste kans af.” Zo schetste de captain de huidige situatie van de club. ,,Dan moet je gewoon winnen.”



Dat lukte dus, al ging het moeizaam. Het vertrouwen bij PSV was broos. Ook tegen Go Ahead. ,,Het kan chaos worden als het maar 1-0 blijft, maar we pakken door en geven ook niet heel veel kansen weg", zei De Jong. ,,Maar het is logisch dat je onzeker wordt, dat is een menselijke reactie.”