Coronagolf bij PSV verontrust Toon Gerbrands niet: ‘Heel complexe situatie’

PSV heeft het momenteel zwaar. De Eindhovense club verloor twee keer op rij en - zeker niet onbelangrijker - de nieuwe corona-uitbraak slaat het Philips Stadion bepaald niet over. Na elke testronde is het momenteel spannend of er een of meerdere besmettingen opduiken. Zo bleek Nick Viergever vandaag de zevende coronapatiënt in de rij. Hij reisde vanmorgen niet mee met het team van Roger Schmidt naar Cyprus, waar PSV het morgenavond in de Europa League opneemt tegen Omonia Nicosia.