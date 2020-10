Corona zorgt voor uitloop eredivisie: bijna honderd spelers minder onder contract

De cijfers zijn wat vertekend. Als clubs in de winter spelers halen moeten die er nog bij opgeteld worden. Maar toch is de verwachting dat de clubs drie tot vier spelers minder contract nemen dan het afgelopen seizoen. PEC Zwolle heeft momenteel 14 contractspelers minder dan aan het einde van het vorig seizoen. Ook bij FC Utrecht en Feyenoord is sprake van een forse inkrimping van de selectie.



Volgens Evgeniy Levchenko , voorzitter van de Vereniging voor Contractspelers (VVCS) is er van een alarmerende situatie geen sprake. ,,Het aantal spelers dat zonder club zit is niet veel groter dan andere jaren. Van de jongens die deze zomer in het team VVCS speelden heeft de helft alsnog onderdak gevonden. Dat was vorig seizoen ook zo", zegt hij.

Dat clubs wat minder spelers onder contract hebben genomen vindt hij begrijpelijk en is conform de afspraken. ,,De selecties zijn wat kleiner. Dat is de compensatie omdat clubs niet te drastisch de salarissen verlaagd hebben", is er volgens Levchenko sprake van een zeker evenwicht.

Volledig scherm Ook bij FC Utrecht en Feyenoord is sprake van een forse inkrimping van de selectie. Renato Tapia is een van de spelers die vertrok. De middenvelder uit Peru speelt nu bij Celta de Vigo. © BSR Agency

Volgend seizoen veel heftiger

Levchenko verwacht dat de gevolgen van corona volgend seizoen veel heftiger zullen zijn. ,,Sponsors vallen weg of gaan minder betalen. Als er de komende maanden ook geen publiek bij de wedstrijden mag zijn, komen veel clubs in grote problemen. Die zijn voor een flink deel van recettes afhankelijk.”

534 contractspelers telt de eredivisie dus nog. Daarvan hebben er 309 de Nederlandse nationaliteit. Dat is 62 minder dan het vorig seizoen. Het percentage buitenlandse spelers in de eredivisie is de laatste tien jaar nog nooit zo groot geweest. 42.1% van de spelers komt van over de grenzen. Vorig seizoen was dat nog 41.3%. Vijf jaar geleden was maar 32.2% van de spelers buitenlander.

Nationaliteiten in de eredivisie 1. Nederland 309

2. Duitsland 37

3. België 23

4. Zweden 13

5. Frankrijk 8

6. Denemarken 7

7. Griekenland 7

8. Marokko 7

9. Noorwegen 7

10. Engeland 6 11. Argentinië 5, 12. Brazilië 5, 13. Kroatië 5, 14. Curaçao 5, 15. Japan 5, 16. Spanje 5, 17. Verenigde Staten 5, 18. Tsjechië 4, 19. Nigeria 4, 20. Portugal 4, 21. Servië 4, 22. Slowakije 4, 23. Zwitserland 4, 24. Turkije 4, 25. Australië 3, 26. Finland 3, 27. Israël 3, 28. Albanië 2, 29. Bosnië en Herzegovina 2, 30. Ghana 2, 31. IJsland 2, 32. Italië 2, 33. Mexico 2, 34. Moldavië 2, 35. Peru 2, 36. Polen 2, 37. Algerije 1, 38. Bulgarije 1, 39. Burkina Faso 1, 40. Burundi 1, 41. Kameroen 1, 42. Kaap Verdië 1, 43. Chinees Taipei 1, 44. Colombia 1, 45. Comoren 1, 46. Georgië 1, 47. Hongarije 1, 48. Iran 1, 49. Ivoorkust 1, 50. Kazachstan 1, 51. Kosovo 1, 52. Nieuw-Zeeland 1, 53. Roemenië 1, 54. Schotland 1, 55. Uruguay 1,56. Wales 1. Bron: Gracenote

‘Verhoging niet schrikbarend’

,,In vergelijking tot andere jaren is de verhoging niet schrikbarend", zegt Levchenko. ,,Er is nog voldoende ruimte voor Nederlandse talenten in de eredivisie. Bij clubs als AZ krijgen die nog steeds de kans.” De eredivisie telt dit seizoen 56 nationaliteiten. Duitsland levert met 37 de meeste buitenlandse spelers. België, Zweden en Frankrijk staan ook hoog genoteerd.

Maar er zijn ook exoten. Voor Said Bakari bij RKC Waalwijk ging voetballen hadden weinig mensen gehoord van de Comoren. Bij ADO Den Haag staat een speler onder contract uit Chinees Tapei. Het gaat om Emilio Estevez Tsai, een 22-jarige middenvelder, die overigens in het Canadese Toronto geboren is.

Volledig scherm Voor Said Bakari bij RKC Waalwijk ging voetballen hadden weinig mensen gehoord van de Comoren. © BSR Agency

Aantal contractspelers (tussen haakjes aantal vorig seizoen) ADO Den Haag 35 (44)

Ajax 30 (40)

AZ 32 (33)

Emmen 32 (36)

FC Groningen 32 (39)

FC Twente 28 (35)

FC Utrecht 29 (42)

Feyenoord 28 (40)

Fortuna Sittard 31 (35)

Heracles 29 (32)

PEC Zwolle 24 (38)

PSV 33 (41)

RKC Waalwijk 32 (36)

Heerenveen 32 (30)

Sparta 28 (34)

Vitesse 28 (37)

VVV Venlo 28 (34)

Willem II 30 (29) Bron: Gracenote Volledig scherm Evgeniy Levchenko. © BSR Agency