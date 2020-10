Corona treft AZ, dat wel gewoon afreist voor de wedstrijd tegen Napoli

Toornstra klaagt niet over geel: ‘Het was iets harder dan ik dacht’

18 oktober Feyenoorder Jens Toornstra vond dat zijn ploeg niet eens wat te klagen had na de teleurstellende 1-1 tegen Sparta. ,,We speelden heel slordig’’, sprak de middenvelder na afloop bij FOX Sports. ,,In de laatste seconden kunnen ze zelfs nog 1-2 maken.’’