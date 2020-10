Corona in het Nederlandse voetbal: Van testen, tot niet publiceren

In de protocollen van de KNVB staat vastgelegd dat clubs wekelijks hun spelers testen. Spelers die negatief getest zijn kunnen gewoon worden opgesteld. Ook bij besmettingen om hen heen in de privésfeer of binnen de selectie. ,,Geen probleem”, legde Feyenoord-arts Casper van Eijck eerder uit op deze site. Een regel die niet overal opgaat. In Engeland kreeg Wayne Rooney te maken met de quarantaineplicht.

De jongere broer van Burnley-speler Josh Bardsley kwam Rooney een horloge brengen. Bardsley bleek later corona te hebben, Rooney werd vervolgens getest en negatief bevonden, maar moest alsnog in quarantaine omdat klachten zich nog zouden kunnen ontwikkelen. Phillip Cocu moest de speler missen bij Derby County.

Quarantaine

Als spelers toch corona krijgen, moeten ze net als iedereen in isolatie. De KNVB houdt een quarantaine van 72 uur aan als de klachten zijn weggetrokken. Een maatregel waardoor PSV-spits Eran Zahavi, de Israëlisch international de wedstrijd tegen PEC Zwolle miste.

Volledig scherm Cor Pot, Casper van Eijck en Bas van Noortwijk. © BSR Agency

Feyenoord-arts Van Eijck vindt dat onverantwoord: ,,Heel vaak hebben spelers die positief zijn nog nergens last van, ze zijn ook nog niet besmettelijk. Maar dat zijn ze wel kort daarna. De KNVB zegt over die gevallen: drie dagen quarantaine. Maar dat is echt onjuist. Bij ons blijven ze er tien dagen uit. Pas als het risico dat ze anderen besmetten is geweken, mogen ze terugkeren.’’

Privacy

Als clubs coronagevallen in de selectie hebben, dan wordt vaak niet duidelijk voor de buitenwereld om welke spelers het gaat. Dat komt door een privacyregel. In de zomer van 2018 werd de Europese privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangepast. In de nieuwe AVG staat dat clubs niet meer zomaar mogen delen wie er geblesseerd is en waaraan. Om dit naar buiten te brengen is aan de speler zelf. De nieuwe regel is om spelers te beschermen en zorgt er dus voor dat veel clubs niet naar buiten brengen wie er corona heeft.

De omgang met het de communicatie over het virus binnen de selectie verschilt per club. PSV toonde zich open op de persconferentie over de besmettingen van Pablo Rosario en Cody Gakpo. Zij misten het Europa League-duel met Granada. Ajax-trainer Erik ten Hag meldde een blessure van smaakmaker Antony voorafgaand aan de CL-wedstrijd tegen Liverpool, maar wilde niet zeggen wat de kwaal was. Ook bij AZ raakte deze week een hoop spelers besmet met het coronavirus, wie het zijn wil de club niet naar buiten brengen.

Volledig scherm Antony e Mohammed Kudus. © ANP

Naast een positieve of negatieve test kan het ook zijn dat een uitslag op zich laat wachten. Dat ondervond FC Eindhoven tegen Go Ahead Eagles vorige week. De wedstrijd werd zelfs vijf minuten uitgesteld, maar basisspelers Maarten Peijnenburg, Jens van Son en Jason Bourdouxhe bleven uiteindelijk op de bank. Simpelweg omdat de testuitslag er nog niet was.

Hoeveel spelers uiteindelijk in de selectie ook corona hebben, volgens de regels van de KNVB en de UEFA heb je maar dertien spelers nodig. Als daar een keeper bijzit, dan wordt er afgetrapt.