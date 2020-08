Corona-alert in de eredivisie: Wat bij Feyenoord gebeurt, kan overal gebeuren

Door Mikos Gouka



In Schotland zijn ze woedend. Boli Bolingoli, linksback van Celtic, nam het namelijk niet zo nauw met de coronaregels. De verdediger reisde recent naar Spanje en ging bij terugkomst tegen de voorschriften in niet in zelfquarantaine. En dat ook nog eens kort nadat ploeggenoot Leigh Griffiths een gezellig feestje had georganiseerd.



Ach ja, die Schotten. Ze maken er toch al een potje van. Zes spelers van Aberdeen doken recent de kroeg in, twee stapten weer naar buiten met het gevreesde coronavirus onder de leden. Prompt werden de competitieduels van Celtic en Aberdeen van morgen op last van de Schotse regering tot nader order uitgesteld.