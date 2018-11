Cor Pot noemt Van Gaal in biografie ‘onbeschoft’

Door Mikos Gouka



Met Jong Oranje heeft Pot zich in 2013 geplaatst voor EK in Israël. Met bondscoach Louis van Gaal is hij al twintig jaar bevriend, maar in de aanloop naar het toernooi gaat het mis. ,,In het voetbal is Van Gaal een andere man’’, zegt Pot in de biografie. ,,Zijn autoritaire gedrag overviel me. Zo kende ik hem helemaal niet.’’



Jong Oranje overleeft in Tel Aviv simpel de groepsfase. Van Gaal is vanuit Azië, waar hij met echte Oranje is neergestreken, echter kritisch. Zeker toen Oranje de halve finale van Italië verloor, een wedstrijd die de bondscoach hoogstpersoonlijk zal bijwonen. ,,Als je één helft goed speelt, kun je niet tevreden zijn. Dat lijkt me wel duidelijk’’, laat Van Gaal in de krant optekenen.