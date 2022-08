Column Willem van Hanegem | Zou het met Aursnes als een trein hebben gedraaid? Dat lijkt mij ook niet

Georginio Wijnaldum lijkt WK te kunnen vergeten na scheenbeen­breuk op training AS Roma

Een enorme tegenvaller voor Georginio Wijnaldum. De middenvelder heeft op de training van AS Roma zijn scheenbeen gebroken. Dat meldde de Italiaanse club. De komende dagen zullen meerdere onderzoeken moeten uitwijzen hoe lang Wijnaldum uit de roulatie is en of het WK in gevaar komt voor de Nederlander.

22:11