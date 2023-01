Column Willem van Hanegem | Zou gek zijn als er op radio, televisie en in kranten werd gezwegen over Steven Berghuis

Tv-kij­kers klagen steen en been over hoge camera bij Feyenoord - Ajax: ‘Lijkt wel of ik FIFA aan het spelen ben’

Dat er tijdens Feyenoord - Ajax netten hangen voor de vier tribunes in de Kuip heeft niet alleen gevolgen voor de toeschouwers in het stadion. Op social media wordt door tv-kijkers steen en been geklaagd over het veel te hoge camerastandpunt tijdens de Klassieker.

16:31