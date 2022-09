Column Willem van Hanegem | Pasveer moet zich nu niet rijk rekenen

Trainer Thomas Letsch vertrekt per direct bij Vitesse en tekent bij Duitse hekkenslui­ter

Het tijdperk van Thomas Letsch bij Vitesse is voorbij. De Arnhemse club heeft een akkoord bereikt met VfL Bochum. De Duitse coach stapt per direct over naar de Bundesligaclub in nood. Hij tekent voor twee jaar in Noordrijn-Westfalen.

22 september