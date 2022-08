Column Willem van Hanegem | Oussama Idrissi viel bij Feyenoord in alsof hij voor het eerst voetbalde

Koken & Eten Blijft bier beter in blik of in glas? En hoe tap je een perfecte pint? Expert geeft haar beste tips

Hoe tap je een perfect biertje? En als je geen tap hebt: hoe kan je je bier het best in een glas schenken zodat je een mooie schuimkraag krijgt? Waarom is een schuimkraag zo belangrijk?De Vlaamse biersommelier Sofie Vanrafelghem geeft de antwoorden op de Dag van het Bier.

5 augustus