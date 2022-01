Column Willem van Hanegem | Ik schrijf al jaren columns, maar deze valt mij zwaar

video Feyenoord-icoon Wim Jansen (75) overleden

Op 75-jarige leeftijd is vandaag Feyenoord-icoon Wim Jansen overleden. Hij is een van de grootste voetballers die ooit voor de Rotterdamse club heeft gespeeld. Jansen leed aan dementie. Hij was een vaste waarde in het elftal dat in 1970 als eerste Nederlandse club de Europa Cup I en de Wereldbeker won. In 1974 tilde hij als aanvoerder van Feyenoord de UEFA Cup omhoog.

17:35