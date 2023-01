Column Willem van Hanegem | Als je bovenaan staat, moet je als Feyenoord-fan niet bezig zijn met Steven Berghuis

Cam­buur-fans steken Em­men-supporter die dochter verloor hart onder de riem

Dat voetbal maar bijzaak is, lieten de supporters van SC Cambuur vanmiddag zien in Emmen. Het sportieve belang van de degradatiekraker verdween in de veertiende minuut even naar de achtergrond toen vanuit het uitvak massaal knuffels op het veld werden gegooid.

18:22